Paolo ‘di inililihim, itinatago si Yen

Hindi naman inililihim at lalong hindi itinatago ni Paolo Contis si Yen Santos.

Obvious naman na in love talaga si Paolo kay Yen at kapag malapit sa kanya ang mga taong nagtatanong tungkol sa kasintahan, may mga tsika rin naman siya.

May isang entertainment press nga na malapit kay Paolo at sinabi pa niyang magpapatawag siya ng isang tsikahan at isasama nga niya si Yen.

Anyway, mukhang suwerte naman sa career ni Paolo si Yen dahil ang dami niyang projects ngayon.

Ang bongga nga dahil ang pelikula niyang ‘Pangarap Kong Oskars’ na produced ng Mavx Productions ay palabas na ngayong June 28 sa mga sinehan.

Aba, hindi lahat ng mga pelikula ngayon ay ipinapalabas pa sa mga sinehan at kadalasan ay deretso na sa mga streaming app, kaya ang bongga pa rin ng ‘Pangarap Kong Oskars’, ha!

Anyway, kasama rin ni Paolo sa pelikulang ito sina Joross Gamboa, Kate Alejandrino, at Faye Lorenzo.

Siyempre pangarap ni Paolo na maging bongga sa takilya ang ‘Pangarap Kong Oskars’ movie niya, ‘noh?!

‘Yun na! (Jun Lalin)

