Nurse-nurse-san?

Napapatanong ang ilang tropapips natin kung ano raw ba talaga ang sitwasyon tungkol sa bilang ng mga nurse sa Pilipinas para isipin ng mismong pinuno ng Department of Health na bigyan ng temporary license ang mga nursing graduate na kinapos makapasa sa board exam.

Aba’y baka maraming nasa health profession, pati na si Dra. Analyn Santos Tanyag sa Abot Kamay na Pangarap-ang napaisip sa plano ni Health Secretary Ted Herbosa. Gusto kasi niya na bigyan ng temporary license ang mga nursing grad na bumagsak sa board exam o nasa 70 hanggang 74% lang ang nakuhang marka.

Ibig sabihin, kinapos sila sa 75% na passing grade sa exam. Pero kung si Herbosa raw ang tatanungin at kung sa klase niya ang pagsusulit, bilang propesor, baka ipasa niya na rin ang mga naka-70 hanggang 74%.

Ang problema raw kasi, kinakapos na ang Pilipinas ng mga nurse dahil nangingibang-bansa ang mga ito dahil mas malaki ang sahod.

At kung hindi raw maagapan ang sitwasyon, talagang mangangamote na ang Pilipinas sa mga nurse sa susunod na tatlong taon.

Hindi imposibleng mangyari na mas maraming Pinoy nurse ang mangibang-bansa dahil talaga namang maraming bansa ang naghahanap ng nurse, at Pinoy ang gusto ng karamihan na kunin.

At pagdating sa sahod na umaabot sa P100,000 bawat buwan, bukod pa sa mga benepisyo, at posibilidad na madala ang pamilya nila sa naturang bansa, aba’y talagang magkukumahog ang mga Pinoy nurse na mag-apply, lalo na ang wala pang pamilya.

Kumpara kasi sa Pilipinas, nasa P30,000 hanggang P40,000 isang buwan ang sahod sa mga ospital sa gobyerno. Pero ang idinadaing naman ng iba, bugbog sa trabaho at atrasado ang benepisyo. Iyon nga lang, nasa Pilipinas ka at kapiling ang pamilya.

Mas kawawa ang mga nurse na nasa mga pribadong ospital, na kahit ubod nang laki kung managa ng singil sa mga pasyente pero kinukuripot ang mga nurse. Lalo na ang mga bagong nurse na naghahanap pa lang ng experience.

Kaya kapag nakuha na ng nurse ang sapat na taon ng karanasan, gustuhin man nilang manatili sa Pilipinas, napipilitan ang iba sa kanila na mag-apply sa abroad dahil sa “trauma” na naranasan nila. Bukod doon, pakiramdam nila ay hindi sila binibigyan ng pagpapahalaga sa Pilipinas.

Ang plano ni Herbosa, ilagay ang mga nursing grad – na bagsak sa exam pero bibigyan ng temporary license- sa mga government hospital na nasa P30,000 to P40,000 ang sahod kada buwan. Pero ang tanong naman ng iba, papaano naman ang mga nurse na board passer na pero walang mapasukang trabaho na related sa kanilang propesyon?

May iba nga naman kasing registered nurse na naburaot siguro sa private hospital ang tumigil sa pagiging nurse at napunta na lang sa ibang trabaho gaya ng BPO. Bakit hindi nga naman hindi ang mga katulad nila ang unang alukin ng trabaho sa mga ospital ng gobyerno?

Bagaman temporary lang ang lisensiyang bibigay sa mga bumagsak na nursing grad, kailangan pa rin nilang kumuha ulit ng exam. At kung papasa na, oobligahin silang bumalik sa pagtatrabaho sa government hospitals ng ilang taon bago sila papayagan na magtrabaho sa ibang bansa kung nanaisin nila.

Ang tanong ng ilang nating tropapips, paano kung bumagsak sa second take ang nurse-nurse-san? At hanggang ilang take sila papayagan at bibigyan ng temporary license? Ang matindi pang tanong ng tropapips natin, papaano kung sa second take o sa mga susunod na take eh hindi na umabot sa 70% ang makukuhang marka, as in baliktarang 69%?

Sabi nga ng isang opisyal, maganda ang layunin ni Herbosa pero kailangan yata itong pag-aralan ng makailang ulit. Ano yan, larong bahay-bahayan at magluto-lutuan? At kendi ang gamot o kayay laruan ang heringgilya? Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”