Milo ibabalik atensiyon ng kabataan sa sports

TATAHAKIN ng Milo Sports ang dagdag na milya upang matiyak na ang mga programa nito na kinasasangkutan ng halos 20 sports sa grassroots ay patuloy na maaabot, mapapaunlakan at makikinabang ang maraming mga atleta, partikular na ang mga kabataan.

“Our approach is that we are moving with the times,” paliwanag ni MILO Sports head Carlo Sampan sa lingguhang Philippine Sportswriters Association Forum kahapon sa Rizal Memorial Sports Complex.

Binanggit ni Samban ang malakas at ilang dekada nitong pakikipagtulungan sa sports tulad ng swimming, karatedo, basketball, volleyball, golf, gymnastics, running at kamakailang jiu-jitsu, jumprope at ice-skating.

“We know that raising champions Is not an overnight endeavor,” sabi nito sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Milo, Philippine Olympic Committee at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Kasama ni Sampan sa forum sina Monica Jorge ng BEST Center para sa basketball at volleyball, Ral Rosario para sa swimming, Ricky Lim para sa karatedo at Jessie Guerrero para sa golf.

Patuloy ang kani-kanilang summer programs, at dahil sa mga bagong schedule ng iba’t ibang paaralan, maaaring tumakbo ang mga programa hanggang Agosto o maging Setyembre.

“There are schools that started their summer breaks either earlier or later so we plan to extend our summer program to three months,” sabi naman ni Lim. (Lito Oredo)

