Mga Pinoy LGBTQIA+ dumagsa sa New York Pride march

NEW YORK CITY – Mahigit sa isang milyon katao mula sa ibat-ibang panig ng mundo ang dumagsa sa New York City para sa ika-53 Pride march ng LGBTQIA+ community.

Lumahok ang ibat-ibang sektor sa selebrasyon kabilang na ang mga politiko at celebrities.

Umulan ng confetti at nagkulay rainbow ang kahabaan ng 5th Avenue sa Manhattan, New York City dahil sa nagagandahang float at costume ng mga lumahok.

Mahigit sa 100,000 katao na kinabibilangan ng 60 float ang lumahok sa Pride march.

Kabilang sa apat na grand marshall ngayong taon ang Filipino American na si AC Dumlao, Chief of Staff ng Athlete Ally na lumalaban sa karapatan ng LGBTQ+ athletes.

Kabilang din sa rumampa sa 5th Avenue ang Filipino LGBTQ community na grupong Barkada.

Nakisaya rin sa Pride parade ang kauna-unahang Filipino American Miss Universe na si R”Bonney Gabriel.

Ayon kay Gabriel na nakipagsayaw sa mga tao, ito ang unang pagkakataon na naki-party siya sa Pride Parade.

Namangha ang Miss Universe sa masayang selebrasyon at pagkakaisa ng LGBTQ+ community lalo na ang mga Pinoy.

Pinangunahan ni 7-time Grammy Award-winning singer-songwriter ang after parade party na ginanap sa Brooklyn Army Terminal.

Noong 1970 sinimulan ang Pride parade sa New York City.

Ayon sa New York Police Department, mahigit sa isang milyon katao ang dumalo sa selebrasyon kung saan halos umabot sa sampung oras ang parada. (Dave Llavanes Jr.)