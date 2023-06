May problema lang ba o scam ito?

Nuong isang araw, umorder ako ng mga groceries sa Metromart—isang online grocery site—ng bandang ikalawa ng hapon.

Itinakda ko ang delivery para sa ika-anim ng gabi para magkaroon sila ng sapat na oras na ihanda at i-deliver. Nung tingnan ko sa mobile app ang status ng aking order, nakalagay ng kumpleto o nadeliver na. Nagtataka ako sapagka’t wala naman akong natatanggap. Mga ika-siyam ng gabi, nakatanggap ako ng mensahe at sabi sa akin ay “bukas na lang.” Ang mga pinamili at binayaran ko ay inuwi ng taong dapat ay magdeliver sa akin. May problema lang ba o bagong scam ito?

Dapat napagtatanto ng mga kumpanyang nag-aalok ng ganitong serbisyo na ang negosyo nila ay nakasalalay sa pangangailangan ng mga tao na magawa ang mga bagay na hindi na kayang gawin ng kanilang mga customer dahil sa limitasyon ng oras. Kung gugugol din ako ng oras, na maaring higit pa kung ako na lang ang gumawa, nawawalang saysay ang serbisyo ibinebenta nila. Hindi rin nila dapat kinukunsinte ang kanilang mga ka-partner sa mga ganitong klase ng panlilinlang.

Ang isyung ito ay hindi pansarili lamang. Isa sa mga mahahalagang bagay para sa tao ay ang oras. Ito ay kadalasang kasali sa sukatan ng pagiging produktibo. Limitado ang oras at pare-pareho tayong may 24 oras sa isang araw. Ang isang paraan para maging mas produktibo ay humanap ng mga alternatibong pamamaraan upang masulit ang oras. Isa rito ay ang pagpapa-deliver ng mga bagay na kailangan natin. Sa halip na pupuntahan sa tindahan, may ibang taong gagawa. Nguni’t kung ang serbisyong ito ay hindi maayos, hindi makakamit ang pagpapataas ng produktibo. Ang nangyayari pa nga ay nakakaaksaya pa ng oras.

Ang kaunlaran ay isang kumplikadong konsepto dahil sa sari-saring mga paksa at isyu na bumabalot dito. Ang isang elemento na tila hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ay ang antas ng pagiging produktibo natin.

Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging produktibo? Sa pinaka-simpleng paliwanag, ito ang konsepto ng dami ng nagagawa ng isang tao kung ihahambing sa mga ginamit para magawa ang mga bagay na ito. Gaano karami ba ang nagawang kapaki-pakinabang? Para sukatin ang antas ng pagiging produktibo, ang bilang na ito ay dapat tumataas. Kung dati, 100 piraso ang nagagawa sa loob ng walong oras, dapat tumaas ang bilang na ito sa parehong haba ng oras.

Mahala ang konsepto ng pagiging produktibo hindi lamang para sa indibidwal kundi maging sa bayan. Ang anumang produkto o serbisyo ng mga tao ay nakadaragdag sa kita at ekonomiya ng bansa. Ang implikasyon din nito ay kung sumasama ang antas ng pagiging produktibo ng mga tao, may epekto din ito sa pagbagal ng ekonomiya o ang hindi pagsulong nito. May mga bagay na nakaaapekto sa antas ng pagiging produktibo, kagaya ng edukasyon at kalusugan. Mas mataas ang pinag-aralan, mas maraming maaring magawa para sa lipunan. Mas malusog ang mga tao, mas makakapagtrabaho at makakapag-ambag sila. Nguni’t, mayroon din namang mga eksepsiyon.

Bukod sa mga iyan, ang isang kadalasang nararansan ng mga tao na nakaapekto sa antas ng pagiging produktibo ay ang uri ng serbisyo na ibinigigay sa atin ng mga kumpanya. Kapag pangit ang serbisyong natatanggap ng mga mamimili mula sa isang kumpanya, nagkakaroon ng dagdag ng gastos sa pamamagitan ng karagdagang oras na kailangang igugol para sa pag-aayos ng gusot.