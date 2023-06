Marcell Ozuna, Braves tiniris Minnesota Twins

NATSAMBAHAN din ni Marcell Ozuna ang bato ni Sonny Gray, at tinalo ng Atlanta Braves ang Minnesota Twins 4-1.

Pinaglayag ni Ozuna ang go-ahead homer mula kay Gray sa seventh inning. Bago ‘yun, 2 for 12 at may 5 strikeouts ang outfielder laban sa right-hander ng Twins – huling strikeout sa unang at-bat ni Ozuna sa Truist Park sa Atlanta nitong Lunes.

Tatlong hits lang ang binigay ni Spencer Strider sa pitong innings, naka-strikeout ng 10 para giyahan sa panalo ang Braves. Nagdagdag si Roland Acuna ng two-run homer sa three-run seventh.

Naka-una ang Minnesota 1-0 sa homer ni Joey Gallo sa second.

Bago ang homer ni Ozuna, tanging run na binigay ni Gray ang single ni Austin Riley sa fourth. Nakarating sa third si Riley sa single din ni Matt Olson bago umiskor sa grounder ni Travis d’Arnaud. (Vladi Eduarte)