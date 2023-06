Lubhang pag-iingat ang kailangan

Nitong mga nakaraang linggo ay tila ba nagkapatong-patong na ang problema sa ating pambansang paliparan.

Marami po ang nagrereklamo tungkol sa mga kinanselang filghts ng mga airlines. Bukod pa riyan, muli na namang nawalan ng kuryente sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong ika-9 ng Hunyo.

Sa pinakahuling hearing ng Committee on Transportation ng Kamara de Representante, nagpaliwanag ang Manila International Airport Authority (MIAA) tungkol sa ginagawa nilang mga paraan upang hindi na po maulit ang mga brownout sa NAIA. Kaya naman po umasa kaming mga miyembro ng komite at ng chairman nito na si Antipolo Congressman Romeo Acop na hindi na mauulit ang pagkawala ng kuryente o power outage sa airport.

Pero eto na nga po, hindi pa nakakalipas ang tatlong linggo ay muli na namang nawalan ng kuryente sa NAIA Terminal 3. Sa pagkakataong ito, hindi na kakulangan ng MIAA ang dahilan kundi kapabayaan ng tauhan ng Meralco Energy Inc. (MServ), isang subsidiary o masasabing sangay ng Manila Electric Company (Meralco).

Sa mga hearing na pinangasiwaan ni Cong. Acop patungkol sa isyu ng mga power outage sa NAIA ay talaga naman pong ginisa ng husto ng mga mambabatas ang mga opisyal ng MIAA. Sila po kasi ang namamahala sa buong NAIA kaya’t sila ang may responsibilidad na mapanatiling maayos at komportable para sa mga pasahero ang ating pambansang paliparan.

Kaya naman po ngayong ang Meralco naman ang may kasalanan sa power outage ay tila ba pinagkibit balikat lang natin. Hindi naman po yata makatarungan ito para sa MIAA.

Paano po kasi ay hindi naman dahil sa kakulangan ng pondo, kagamitan o mga tauhan ang naging dahilan ng power outage. Ang nangyari po ay nakaligtaan daw ng tauhan ng MServ na tanggalin ang grounding conductor sa isang electrical equipment kaya nagkaroon ng maikling power outage mula 12:50 PM ng tanghali hanggang 1:29 PM ng hapon noong June 9.

Marahil po ay masasabi ninyong maikling oras lang naman nawalan ng kuryente at kakaunting flights lang naman ang na-delay. Kahit po ganito ang sitwasyon, nakabawas ito sa tiwala at kumpiyansa ng mga lokal at dayuhang turista sa ating bansa. Nakadungis muli ito sa imahe ng Pilipinas na tinuturing pa namang isa sa mga pangunahing tourist destinations sa Asya.

Nagpaumanhin at inako nga ng Meralco ang aksidente daw na nangyari dahil sa kanilang empleyado, pero sa tingin ko po ay hindi sapat ang mag-sorry lamang.

Ang Meralco po ay isang public utility, kaya’t dapat ay lubhang pag-iingat ang dapat nilang gawin sa pagsu-suplay ng kuryente sa NAIA. Bilang public utility, may mas malaking responsibilidad sila sa publiko na tiyaking laging maayos ang kanilang trabaho.

Sa ilalim po ng Civil Code, ang isang establisyamento o negosyo ay may responsibilidad sa mga damage o pinsala na ginawa ng kanilang empleyado habang naka-duty.

Sang-ayon po ako sa rekomendasyon ng ating batikang mambabatas na si APEC Partylist Congressman Sergio Dagooc na dapat ay may naka-assign na tauhan ang Meralco sa NAIA para mabilis na tumugon sa anumang aberya sa power supply ng paliparan.

Kasi nga naman po, hindi naman ordinaryong costumer ang MIAA. Ang binabayad ng MIAA sa Meralco ay mahigit-kumulang na apatnapung milyong piso kada buwan. Dapat ay may value-added service o karagdaganga serbisyo ang Meralco kapag ganitong kalaki ang sinisingil nila sa kanilang kliyente.

Kasalukuyang nagsasagawa ng masusing pag-aaral ng electrical facilities ng NAIA ang MIAA, Meralco at MServ. Kapag natapos ito, malalaman po natin kung ano ba ang mga konkretong solusyon para hindi na maulit ang mga nakakahiyang power outage at ang pagiging pabaya sa pamamahala ng mga electrical facilities sa ating pambansang paliparan.