Lee sumagot na: Pokwang inurot ng mga netizen, nag-react

Hindi na nagbigay ng pahayag o nag-post agad-agad si Pokwang sa ginawang pag-file ng counter affidavit ng Amerikanong si Lee O’Brian sa Bureau of Immigration para sa deportation case na isinampa laban dito ng comedienne.

Nitong June 26 nga ay nagbigay na si Leeng kanyang counter affidavit at nakikiusap sa Philippine government na sana raw ay maging fair dahil alam niyang ang complainant, si Pokwang, ay kilala at sey pa niya, influential.

Ang ginawa lang ni Pokwang, nag-post siya ng trophy sa napanalunang ‘Best Actress’ award ilang taon na ang nakararaan, ang picture nila kasama ang aktor na si Fernando Carillo at ang recent award niya bilang isa sa mga hinirang na 7th Outstanding Men & Women of the Philippines 2023.

At nag-caption na, “Lahat ng ito dahil sa ‘yo. To God be the glory. Isa na lang po ang hiling ko at alam mo na po yon, kayo na po ang bahala. Amen.”

Madaling mahulaan kung ano ang isang hiling na tinutukoy niya dahil vocal siya sa pagsasabing magkakaroon lang daw siya ng kapayapaan kung mawawala na sa bansa si Lee.

Sa ilang netizens na nagtatanong kay Pokwang sa pagpapa-file ng counter affidavit ni Lee, may ibang laugh emojis lang ang sagot niya. Pero may sinagot din siya nang sabihin kay Pokwang ang sinabi ni Lee na naniniwala itong pakikinggan ng BID ang panig niya at ‘wag tingnan ang kasikatan ng comedienne.

Sinagot ito ni Pokwang na, “Kapal ng mukha di ba? Pinangungunahan ang batas natin?”

May naging reply rin siya na, “Bansa ko ito at ako ang magwawagi dahil malaki tiwala ko sa batas at sa batas ni God. Alam kong nasa tama ako kaya kalma lang.”

Sabi pa niya, “Actually, si Kano ang may duda sa batas natin dahil inunahan niya na maipluwensiya raw ako tao, etc. Kung wala siyang ginagawang mali, ‘di siya matatakot at ‘di aabot sa ganito.”

Well, abangan na lang kung saan ang kahahantungan ng kasong ito.

TAPE, Inc. may ipapakilalang mga new host

May kumakalat palang chika na idinaan pa sa pa-blind item ng isang Twitter account na kesyo ang iang newly reformatted noontime show ay binigyan daw ng isang linggong ultimatum na kapag hindi pa gumalaw ang ratings at humakot ng ads ay ite-terminate na lang daw ng network at aalisin sa noontime slot.

Easy-peasy naman kaya dapat hindi na idinaan sa blind-item at given na ang revamped ‘Eat Bulaga!’ ng TAPE, Inc. ang tinutukoy, kaya naman ang mga netizen na nag-react dito, at halos direkta na rin ang sagot.

Isa sa nag-comment ay masasabing on point nang sabihin nito na, “Only TAPE has the say on the termination of the show since blocktime siya, whether mag rate or hindi, walang say ang GMA d’yan. May kita ang GMA ano man ang kahinatnan ng show.”

Sa isang banda, isa sa alam naming bagong host na kinakausap ng mga Jalosjos ang nakausap namin at ayon dito, masaya raw ang TAPE, Inc. sa takbo ng kanilang noontime show. May mga bago raw itong gustong gawin sa programa na kakaiba sa dati.

At diumano, hindi rin daw totoo na bumaba ang ratings, huh!

At sa magiging tapatan na inaabangan na ng karamihan sa July 1, nakahanda na raw ang TAPE, Inc. dito at dalawang komedyanteng host ang diumano’y ipakikilala nila.

Ang mga ipinakilalang host naman sa unang araw ng revamped ‘Eat Bulaga!’ ay pinapipirma na rin daw ng kontrata, kabilang na rin ang idinagdag na si Isko Moreno.

‘Yun na!

