Kamusta na alaga ninyo mga plantito at plantita?

Pabonggahan ng mga halaman noon at kanya-kanyang flex ng mga koleksyon ng mga Monstera, Alocasia, Sanseviera, Fiddle Leaf, variegated MoneyTree, Anthurium, Philodendron at maraming iba na mga rare plants na umabot sa libo ang halaga.

Halos mapuno ang mga kabahayan nang mauso ang pagiging plantita noong kasagsagan ng pandemic. Wala kasing magawa sa loob ng bahay at kailangan mag-isip ng mga pwedeng gawin para hindi ka maburyo sa tindi ng takot natin sa virus. Malaking pasasalamat natin at nauso ang plantita at plantito na isa sa naging coping mechanism natin. Tanda ko pa noon talagang may katigasan ang ulo ko dahil gagawa ako ng paraan para makalabas at makaikot sa Tanay para mamili ng mga halaman. Naging therapy ko ang mga bundok at maraming puno lalo na’t ang tindi ng anxiety ko noon. Ang daming checkpoint pero nagagawa kong makalusot kaya halos nasuyod ko ang maraming tindahan ng halaman hanggang Real, Quezon dahil mas malayo at mas mura at mas maraming kakaibang halaman na pagpipilian. Pati ang mga sikat na celebrity ay nawili din sa paghalaman. Si Jinkee Pacquiao ang unang nag-trending noon dahil sa kanyang giant na variegated Alocasia plant na halos P20k ang presyo.

Ganoon din si Aubrey Miles na viral din ang plant collection lalo na ang P300k worth na variegated Billietiae. Aminado ang dating model/actress na halos ma- addict siya sa mga halaman dahil kahit nasa 100 varieties ang kanyang plant collection ay hindi pa rin siya tumitigil sa pamimili. Sadyang sinubukan tayo ng tadhana para makapag-isip at ma-reevaluate natin ang mga priorities natin sa buhay. Naging therapeutic dahil nabaling ang atensyon natin sa kapaki-pakinabang na bagay at gawain. Nag boom din ang industriya na ito at na pinagkakitaan ng marami. Kung ang iba ay nag-alaga ng mga ornamental plants ang iba naman ay nahilig sa mga halamang mga naani at nakakain. Natuto ang mga tao na dumiskarte at gawing luntian kahit mga maliit na espasyo sa loob at labas ng bahay.

Naging patok na katuwaan din ang pagkakabisado ng iba’t ibang pangalan ng mga halaman maging ang scientific name ng mga ito. Naging malakas din ang suporta nito sa social media. Mag- send ka lang ng picture ng dahon o usbong ay tiyak na maraming sasagot kung anong uri ito at ay iba ay magbibigay pa talaga ng tips para ito alagaan at paramihin. Sa pangkalahatan ay magkaroon ng interaction ang bawat sa atin na malaking bagay para maitawid ang maghapon.

Ngayong nawala na ang mga dating restrictions, marami na ang nababaling na ang atensyon sa ibang hilig. Nadalaw ko nga ang isang kaibigan ko na noon ay saksakan ng bongga ang mga plant collections. Halos mapuno ang kanilang bahay sa sari-saring halaman na karamihan ay binili pa sa malalayong lugar. Nalula nga ako noon sa tuwing bibili siya ng mga halaman ay hindi na niya tjnatanong p ang presyo basta’t type niya ay kailangan niyang mauwi ito.

Pero laking gulat ko nang dalawin ko uli siya ay halos wala nang natira sa kanyang mga alaga.

Sa mga nagtutuloy ng hilig o passion, patuloy na na-enjoy ang benefits nito dahil malaking bagay ang naibibigay ng green therapy sa ating buhay lalo na aspeto ng mental health. Tinuturuan din tayo nito nang pag-aalaga at kung paano maging responsable. Maraming lumitaw na pag- aaral hinggil sa benefits ng halaman o luntiang surroundings sa ating pag iisip. Ang laki talaga nang naging tulong ng mga likas na yaman dahil kahit paano ay nairaos natin ang isang malaking pagsubok na talagang sukdulan ang perwisyo at hatid na takot sa atin.

Nakabawas ito sa ating anxiety at stress dahil may ibang satisfaction ang pagtatanim at nakakatuwa ding makita mo na yumayabong ang alagang halaman lalo na kung ito ay fruit-bearing pa at napapakinabangan.

Naging malaking tulong ang paghahalaman sa ating mga plantito/ plantitas dahil tinuruan tayo nitong magkaroon ng pasensya at binigyan tayo ng positibong pananaw sa pag- usbong hindi lang ng ating mga alaga kundi na rin ang pag-asa na babalik tayo dating normal.