Jalosjos pinilahan sa soli-bayad ng ads

Hindi lang nag-atrasan ang mga advertiser ng “Eat Bulaga” sa GMA 7, humihingi rin ng refund ang mga nakapagbayad na sa Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) ng mga Jalosjos.

Sinabi ng mapagkakatiwalaang source ng Abante, mistulang pinipilihan ngayon ng mga advertiser ang TAPE, hindi para magpalabas ng kanilang komersiyal, kundi para bawiin ang perang binayad sa mga ad na hindi pa umeere.

Kumuha pa raw ng abogado ang mga advertiser para lamang mabawi ang perang binayad sa kompanya ng mga Jalosjos.

“Medyo mahaba, ang pagkakaalam ko sinulatan na sila ng mga lawyer,” wika ng source ng Abante.

Hindi binanggit ng source kung kasama sa naniningil ay ang Puregold ni Lucio Co.

Matatandaang isiniwalat ni Joey de Leon na nakapag-advance ng bayad sa TAPE ang Puregold ng dalawang taon.

Sa pag-alis nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey sa “Eat Bulaga” noong Mayo 31, isa ang may-ari ng Puregold sa dumamay sa pinagdaraanan ng tatlo.

Kamakailan lamang, ipinakilala ng Puregold ang TVJ bilang kanilang official endorser.

Kung mahina ang pasok ng ads sa “EB”, posibleng ikalugi nila ito lalo pa’t mukhang hindi pa bayad ang TAPE sa GMA ng P57 milyon para sa buwan ng Mayo at panibagong P57 uli sa papatapos na Hunyo.

Noong Linggo, isiniwalat ni Cristy Fermin na hinihintay lamang ng GMA na sumuko na ang TAPE Inc. sa pagpoprodyus ng “Eat Bulaga” upang maibigay ang time slot sa “It’s Showtime” na eere na sa GTV simula Hulyo 1, kasabay ng show nina TVJ at Dabarkads sa TV5.

“May isang source ang nagsabi na if and when na hindi na maligaya ang TAPE Inc. sa kanilang programa sa GMA 7, they can leave anytime” sabi ni Fermin sa kanyang YouTube channel.

Wala pang paha­yag ang TAPE Inc. sa mga kaganapang ito.

