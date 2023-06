Ibyang Lacsina, F2 Logistics winalis Farm Fresh Foxies

KINAPITAN ng F2 Logistics Cargo Movers si Ibyang ‘Ivy’ Lacsina upang ilista ang 25-22, 25-20, 25-23 panalo kontra baguhang team na Farm Fresh Foxies sa opening day ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference na nilaro sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City kahapon.

Nilista ni Lacsina ang 13 points mula sa 12 attacks at isang block upang ipinta ng Cargo Movers ang unang panalo sa pagbubukas ng Invitational Conference.

Bumakas sina Abigail Marano at Kim Dy ng 10 at siyam na puntos, ayon sa pagkakasunod, habang tig-pitong puntos ang tinikada nina Jolina Dela Cruz at Mary Joy Baron.

Maagang nagparamdam ng lakas ang Cargo Movers matapos hatawin ang 25-22 panalo sa first set.

Nagpatuloy ang matikas na laro ng Cargo Movers kung saan ay hinawakan nila ang five-point lead, 20-15 sa second.

Hindi na hinayaan ng F2 Logistics na makahabol ang Foxies at tinapos nila ang set 2 sa 25-20 iskor at mamuro sa pagwalis ng laban.

Tinapos na ng Cargo Movers sa third set ang bakbakan upang hindi na makaporma ang Foxies. (Elech Dawa)

