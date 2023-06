Higit 2K Pinoy, dayuhan hinostage sa cyber scam

Mahigit 2,000 Pinoy at dayuhan ang nasagip ng pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police-Anti Cybercrime Group (PNP-ACG) at National Capital Region Police Office (NCRPO) matapos salakayin ng mga ito ang ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa Las Piñas City nitong Martes nang hatinggabi.

Ayon kay PNP-ACG spokesperson Police Capt. Michelle Sabino, abot sa 1,528 Pinoy, 600 Chinese at 183 Vietnamese na pawang paso habang wala namang dokumento ang mga nasagip na dayuhan.

Sa ulat, sinalakay ng mga awtoridad sa bisa ng mga search warrant at warrant to search, seize and examine computer data mula sa korte ang pitong gusali sa isang compound sa kahabaan ng Alabang-Zapote Road sa Barangay Almanza Uno, Las Piñas City na pag-aari nina alyas ‘Quiha Lu’, ‘Liangfei Chen’, ‘Jimmy Lin’, ‘Abbey Ng’ at iba pa dahil sa paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012.

Ayon sa source ng Abante, hindi basta napapasok ang lugar dahil tatlong ‘layer’ ng security ang nagbabantay dito dahilan para hindi makalabas o makatakas ang mga biktima.

Naisagawa ang pagsa­lakay matapos na makalusot ang tatlong empleyado, nagpasaklolo at sumulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa kanilang sitwasyon.

Agad pinakilos ng Pangulo ang pulisya nang idaing ng mga biktima na mula umaga hanggang gabi ang kanilang trabaho pero mababa lang ang pa-sweldo sa kanila.

Hanggang humantong pa umano ito na hindi na sila pinapasuweldo sa nakalipas na anim na buwan.

Nabatid na kung lalabas ang empleyado, may kasama umano itong escort na nakasunod kahit saan magtungo ang una.

Sinabi pa ng source na malakas ang kapit ng mga may-ari at maintainer ng nasabing illegal POGO sa ilang ahensya ng pamahalaan kaya hindi ito nagagalaw.

Sa ngayon ay patuloy ang dokumentasyon sa mga nasagip na dayuhan para sa posibleng repatriation sa kani-kanilang bansa. ­(Edwin Balasa)