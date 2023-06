GSIS nganga sa P20B utang ng DBM

Umabot na sa P20.86 bilyon ang hindi binabayaran ng Department of Budget and Management (DBM) sa Government Service Insurance System (GSIS) para sa interes ng mga hindi nito nabayarang mga obligasyon mula pa noong 1998.

Sabi ng Commission on Audit (COA), nababawasan ng pondo ang GSIS na magagamit dapat sa operations nito o sa benepisyo ng mga miyembro dahil hindi binabayaran ang P20.86 bilyon. At sa bawat taong tumatagal ang utang na ito, lumalabong makolekto ito ng GSIS.

Ang GSIS ang pension fund para sa mga government employee, kasama na mga empleyado ng DBM, Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Finance. Dito kinukuha ang pinapautang sa mga government workers at binibigay na pension sa mga retirado sa kanila.

Hindi nababayaran noon ng pamahalaan ang parte nito sa kontribusyon ng mga public school teachers sa GSIS hanggang sa pumalag na ang pension fund kaya nagkapirmahan ng memorandum of agreement (MOA) noong May 2001 para mabayaran ito. Binawi ito noong 2006 at pinalitan ng bagong MOA. Sa ilalim ng 2006 MOA, binayaran na ang principal obligation ng pamahalaan sa GSIS at ang balanseng naiiwan ay para na interes na naiwan. Noong September 2012, nagkaroon ng tripartite agreement ang Department of Education, DBM at GSIS para mabayaran ang naging utang mula sa mga interes na hindi nabayaran noon.

Nagpadala ng collection letter ang GSIS noong May 28, 2019 sa DBM. Nagpadala ng follow-up letter ang GSIS sa DBM noong January 29, 2020 at humingi na ito ng meeting para mapag-usapan ang problema at nang mabayaran na ang utang. Matapos ang mahigit kalahating taon, sinagot ng DBM ang GSIS na hindi nito mababayaran ang utang. (Eileen Mencias)