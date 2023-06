Glenn Khobuntin, Tropa hinahanap pa rin 1st win

Mga laro Miyerkoles: (Ynares-Pasig)

5:00pm – TNT vs Meralco

7:30 pm – NLEX vs SMB

PURO bokya ang TNT sa apat na laro sa PBA On Tour, susubukang kontakin ang unang ‘W’ laban sa Meralco sa first game mamaya sa Ynares Sports Arena sa Pasig.

Huling natambakan ang Tropang giga sa Converge 109-84 noong June 21.

Habang wala sina Jayson Castro, Mikee Williams, Kelly Williams, Poy Erram at RR Pogoy, si Glenn Khobuntin ang bumubuhat sa TNT.

Nakakapag-ambag ang mga tulad nina Jaydee Tungcab at Carl Bryan Cruz pero mailap ang panalo sa Tropa.

Sa kabilang banda, naubusan ang Meralco (3-2) sa Terrafirma 107-102 noong June 18.

Kinalsuhan ng Dyip ang back-to-back wins ng Bolts sa preseason na hatid ng Arena Plus at inisponsoran ng Bingo Plus.

Mula sa 89-77 deficit, nag-rally ang Meralco sa likod ni Cliff Hodge para agawin ang manibela 93-90 pero naubusan.

Si Allein Maliksi ang pangunahing pinanggagalingan ng opensa ng Bolts, katuwang sina Hodge at Bong Quinto. (Vladi Eduarte)

Glenn Khobuntin, Tropang Giga kakatukin unang panalo

Khobuntin na-starstruck kay Castro

Khobuntin abala sa ‘Bang Bang’