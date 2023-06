Gel Cayuna, Cignal HD pinataob Petro Gazz

Mga laro sa Huwebes:

(FilOil EcoOil Arena/ San Juan City)

1:30 pm – Creamline vs GerFlor

4:00 pm – Choco Mucho vs Farm Fresh

6:30 pm – Petro Gazz vs Foton

GINIYAHAN ni setter Gel Cayuna ang Cignal HD Spikers sa pagsasagawa ng mga magagandang play na naging daan upang maiahon ang HD Spikers sa apat na set na panalo kontra Petro Gazz Angels, 18-25, 25-18, 25-21, 25-22 sa second game ng pagbubukas ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference sa FilOil Arena sa San Juan City kahapon

Isinagawa ni Cayuna ang kabuuang 22 excellent sets na nagbigay daan para sa mga HD Spikers na makumpleto ang pagsasagawa ng kills upang makabawi sa unang set na pagkakaiwan at walisin ang sumunod na tatlo tungo sa pagsalo sa maagang liderato ng ikalawang kumperensiya.

Nagtulong-tulong ang mga beteranang sina Frances Molina, Jovelyn Gonzaga at Rachel Ann Daquiz habang agad din nagpakita ng kanyang kakayahan ang baguhan na si Vannie Gandler upang agawin ang panalo habang agad na pinalasap ng kabiguan ang Petro Gazz.

Naging mahigpitan ang lahat ng apat na set kung saan tanging nagawa lamang ng HD Spikers kumawala sa huling limang puntos ng labanan.

Samantala, agad na itinala ng F2 Logistics Cargo Movers ang una nitong panalo matapos na biguin ang baguhang Farm Fresh sa loob ng tatlong set, 25-22, 25-20, 25-23 sa first set.

(Lito Oredo)