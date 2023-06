Elias sobrang mahal nina John Lloyd, Ellen, Derek

Para sa 5th birthday ni Elias (June 27), kanya-kanyang birthday greeting ang ibinahagi sa social media ng dalawang celebrity daddies, ang biological father ng bata na si John Lloyd Cruz, at ang stepfather naman ni Elias na si Derek Ramsay.

Anak ni Ellen Adarna si Elias kay John Lloyd, at second father naman si Derek dahil kasal ang nanay ng bata sa hunk actor.

Si Derek ay nag-post ng selfie shot nila ni Elias sa kanyang Instagram habang karga ng aktor ang bata. Sa wacky shot ay parehong nakadila ang dalawa.

Ipinangalandakan ni Derek kung gaano siya ka-proud bilang ‘tatay’ ni Elias. Tinawag pa niya itong ‘son’ sa kanyang mensahe.

Aniya pa, “I’m super proud to be your Papa D. Happy birthday my little babing. Love you son.”

Birthday cake at cupcakes ang first photo naman ni Lloydie sa kanyang IG post. May selfie shot nila ng bata habang yakap ito ng isang babae. Ang ikatlo ay pagtalon ni Elias sa pool, sa kanilang vacation sa isang resort.

Simpleng “Happy birthday anak” ang mensahe ni Lloydie para kay Elias, pero punong-puno ito ng pagmamahal niya sa anak.

Hindi rin naman nagpahuli si Ellen na pinoste ang Polaroid photo ng bagong silang na si Elias sa IG niya, kasama ang umbilical cord at hospital wrist band. Nakasulat dito ang detalye ng pagsilang ng bata.

Nagpasalamat si Ellen kay Elias sa pagbati niya sa kanyang only child.

“5 years today my baby boy. Thank you for giving my life purpose and meaning. For teaching me patience, empathy and unconditional love. See you in a bit! Mama loves you forever and ever and ever. #timesfliessofast”. (Rey Pumaloy)

