Duterte magpapapako sa krus kapag hindi nagkagiyera

Handa raw si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na magpapapako sa krus kung hindi magkakaroon ng giyera at maging libingan ng natodas ang Pilipinas.

Sinabi ito ni Duterte dahil tiyak na unang aa­sintahan ng nuclear bomb ang Pilipinas sa dami ng mga EDCA site ng Amerika sa Luzon, Visayas at Mindanao.

“I believe that the Philippines would be a graveyard if war comes. Tandaan n’yo ‘yan. ‘Pag nagkamali ako then you can crucify me for all time. ‘Pag hindi totoo ang sinasabi ko,” diin ng dating pangulo sa programang “Gikan sa Masa, Para sa Masa” sa SMNI.

Muli namang kinastigo ni Duterte ang Estados Unidos dahil nilalagay nito sa panganib ang mga Pilipino. Itinanggi rin niyang kaya niya binabanatan ang US ay dahil kakampi niya ang China.

“I am not a lackey of China,” diin ni Duterte.

See Related Stories:

Duterte aprub sa unang taon ni Marcos

Duterte kinastigo overbooking ng mga airline