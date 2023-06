Digong sumaklolo kay Sara vs mga titser

Binanatan ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang grupo ng mga titser na bumubuo ng Allianc­e of Concerned Teachers (ACT) na umaalma sa isang kautusan ng Department of Education (DepEd) dahil sa umano’y red-tagging at profiling sa mga ito.

Sa kanyang programa sa telebis­yon, sinabi ng dating pangulo na umaakting lamang ang nabanggit na grupo dahil totoo namang makakaliwa naman ang mga ito.

Piskal pa lamang aniya siya ay alam na niyang iba ang pagkiling ng mga ito sa gobyerno kaya hindi dapat na magbalat-sibuyas ang nabanggit na grupo.

“Itong ACT na ito acting lang kayo eh, acting innocent. Huwag na ta­yong magbolahan noon pa matagal na, alam ko na itong ACT party-list talagang leftist kayo. It’s for show, you are actin­g to be innocent talagang mga leftist kayo. Itong ACT na ito were organized by leftist organizations,” anang dating pangulo.

Pinayuhan ng dating presidente ang mga guro na huwag magpadala sa panghihikayat ng ACT at huwag sumama sa kanilang grupo bagkus ay tumutok lang sa kanilang propesyon bilang tagahubog ng kabataan.

“Kayong mga maestra, do not allow yourself to be lured nitong ACT membership. Puro komunista ito, walang ginawa ito kundi manggulo sa bayan natin. They are leftist organization to propagate their whatever is there in their gray matter between their ears kung ano ‘yan. Huwag kayong magpa-drama-drama diyan, talagang totoong leftist mga ‘yan,” dagdag ng dating pangulo.

Inaalmahan ng mga gurong miyembro ng ACT ang inilabas na memorandum ng DepEd kung saan inaatasan ang mga Regional at Division Office na maglabas ng listahan ng mga pampublikong guro na kasapi ng ACT at naka-enroll sa automatic payroll deduction system dahil isa umanong akto ng profiling at red-tagging sa kanila.

Nagbanta pa ang ACT na irereklamo nila sa International Labor Organization si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, anak ni dating Pangulong Duterte. (Aileen Taliping)

