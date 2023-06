Dahil kay Regine: Mela nalantad ang kabadingan

Kinuwento ng ‘Sparks Camp’ host at LGBTQIA+ icon na si Mela Habijan sa ‘Magandang Buhay’ na ‘crucial part’ si Momshie Regine Velasquez-Alcasid sa kanyang ‘coming out’ story.

Noong high school kasi si Mela, sobrang idol niya at ng kanyang mga kaibigan ang Asia’s Songbird kaya pinag-uusapan nila ‘yon sa telepono pati na rin ang mga crush nilang kaklase. Nalaman na lang niya na naririnig pala ng kanyang ama ang chikahan nila sa landline kaya napagdesisyunan ni Mela na sabihin na ang totoong identity niya.

Chika pa ni Mela, “Pinatawag niya ako sa kuwarto and then sabi niya, ‘Oh, anong sasabihin mo?’ And I started crying. I couldn’t say it. Tapos sabi ni Papa, ‘Na ano? Na bakla ka?’ Tapos tumango ako. And then sabi ni Popsie, ‘Eh ano naman?’”

“Those were powerful words,” sabi ni Mela.

Nag-come out uli siya bilang transwoman sa kanyang magulang at mainit din ang pagtanggap nila. Sabi raw ng kanyang ama, “Kung sa tingin mo mas magiging mabuting tao ka bilang babae, mabuhay ka.”

Pasasalamat ni Mela sa magulang niya, “I owe it to them why I’m living the best life. I am at my happiest.”

Adbokasiya ni Mela ang pagsulong sa mga karapatan ng LGBTQIA+ community kaya lalo siyang busy ngayong Pride Month at nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa first-ever queer dating show ng bansa na ‘Sparks Camp’ kung saan host siya.

Nakirampa rin si Mother Sparker Mela at ang ilang ‘Sparks Camp’ boys sa Pride PH Festival 2023 na binisita ng higit 110,000 katao bilang pagsuporta sa LGBTQIA+ community.

“I want to simply extend my gratitude to the queer community. Because of you, you make ‘Sparks Camp’ historic, a milestone for every LGBT person who always wanted one thing—to be loved… All of us while we are wanting for representation and visibility, rest-assured that ‘Sparks Camp’ as the first-ever queer dating reality show in the country will be collaborating with you for us to reflect the proper and accurate representation of every single face, of every single body, of every single love that LGBTQIA+ people can give. Kaya maraming maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa mga kalalakihang ito,” sabi pa ni Mela sa event.

Panoorin ang nakakakilig na dating show na ‘Sparks Camp’ sa YouTube channel ng Black Sheep at subaybayan ang bagong episodes nito tuwing Miyerkoles. (Dondon Sermino)

