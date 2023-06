Colegio de San Juan de Letran humakot ng award sa 1st Manila Film Festival 2023

Umani ng parangalan ang ‘The Adventures of Kween Jhonabelle’ ng Colegio de San Juan de Letran Manila sa ginanap na Manila Film Festival 2023

Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpasya ang Manila LGU na gumawa ng proyekto para sa ‘Araw ng Maynila’.

Noong ika-15 ng Hunyo ay inumpisahan ang pagbubukas ng proyekto para sa Araw ng Maynila–ang Manila Film Festival. Layon nitong madiskubre at tuluyang mahubog ang talento ng mga estudyante mula sa iba’t ibang paaralan, unibersidad, at kolehiyo sa paggawa ng pelikula.

Sa 300 entry, apat lamang ang napili bilang opisyal na entry para sa nasabing proyekto kabilang ang entry ng Letran na isinulat at sa direksyon ni Carlo James Buan, ang ‘The Adventures of Kween Jhonabelle.’

Napili ito bilang opisyal na entry sa Manila Film fest. Ito ay isang full-length film na sinusundan ang isang babae at pakikipagsapalaran nito sa buhay bilang isang ate.

Si Buan na gumawa ng kaniyang kauna-unahan full-length screenplay ay halo-halo ang naramdaman nang makita ang kaniyang pelikula sa big screen. “Siyempre, iba yung pakiramdam lalo na’t pangarap ko lang ito noong bata-bata pa ako and I’m sure pangarap din ito mostly ng ibang tao sa prod[uction]… Having the chance na matupad iyon nang sama-sama felt fulfilling for me. Sobrang saya,”ani Buan.

Ang KosmiK Productions, ang grupo sa likod ng tagumpay ng pelikula ay binubuo ng mga estudyante mula sa Colegio de San Juan de Letran – Manila.

Humaakot din ng parangal ang Letran tulad ng Best Production Design (Zea Clemente, Voltaire John Lumangaya, Patricia Cruz, Vhan Marco Molacruz), Best Cinematography (Patrick Edward Garillo, Jaime Medina), Best Sound Design (Martin Apolinario), Best Editing (Jason Kyle Julian, Richard Nicole Nicolas, Patrick Edward Garillo), Top Grosser, Best Supporting Actor (Kian Co), Best Actress (Larizze Jason Eco), Best Director (Carlo James Buan), at Best Picture.

“These are my close friends. These are the best people that you can think of. We always share the same passion simula pa lang nung 2018 kaya nung nabigyan ng chance na makagawa ng ganito, sila agad yung mga unang tao sa isip ko. Nakasama ko na rin yung mga taong ‘to sa mga past films din naming,” pahayag pa ni Buan.

Ang ibang parangal naman ay nasungkit ng CTRL+F+ESC mula sa Adamson University para sa Best Actor (Kych Minemoto), Best in Musical Scoring (Brigz Viernes), Best in Theme Song (Aisha Ahamad), Best Screenplay (Tricia Lorenzana), at Catalyst of Change.

Ang The Uncanny mula sa Colegio de San Juan de Letran – Manila naman ay naparangalan na Best Float at Best Child Performer (Prince Espana), at ang Unspoken mula Arellano University – Pasig ay pinarangalan bilang Best Supporting Actress (Lotlot Bustamante) at People’s Choice Awards.

Bilang mga estudyante, maraming pagsubok ang dumaan habang ginagawa ang pelikula, ngunit hindi ito naging hadlang upang matagumpay na maipalabas ito sa sinehan.

“Aamin na ako, of course, number one challenge talaga is pera. Mahirap kasi talaga i-budget pero magaling yung Line Producer eh. Marami pang struggles sa prod[uction]. Including ‘yung sa mismong shoot at sa post prod[uction] pero we stayed together, we trusted each other na magagawa namin ito nang maayos kaya ito, umeere siya,”dagdag ni Buan.

Sa pelikulang nag-uwi ng siyam na parangal mula sa The Manila Film Festival noong ika-19 ng Hunyo, ‘The Adventures of Kween Jhonabelle’ ay ipinalabas sa SM Manila hanggang noong Hunyo 24. (Jedidiah Leigh Valenzuela)