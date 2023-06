Cluster ginulat mga liyamado

BINULAGA ng kabayong si Cluster ang mga liyamadong katunggali matapos nitong sikwatin ang panalo sa 2023 Araw ng Maynila “Gran Copa De Manila Division II” nitong Sabado ng hapon sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Hindi nagpabaya sa largahan si Cluster na sinakyan ni jockey AM Bufete, kumuha agad ng tersero pwesto sa kalagitnaan ng karera habang nasa unahan ang matutulin na sina Sky Story at Tell Bell.

Pagdating ng far turn ay segundo pwesto na si Cluster, pagsapit ng huling kurbada ay nasa unahan na ang winning horse.

Nagpatuloy sa pag-arangkada ni Cluster sa rektahan kaya kahit malakas ang dating ni Prime Billing ay nauna pa rin itong tumawid sa meta.

Nagwagi si Cluster ng may isang kabayo ang agwat kay Prime Billing, tersero si BadBoy MJ habang pumang-apat si Sky Story sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nirehistro ni Cluster ang tiyempong 1:40.6 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ang P480,000 premyo para sa winning horse owner na si FR. Sevilla. (Elech Dawa)