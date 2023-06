Chocolate na pizza bagong pausong food trip

Kung mahilig ka sa chocolate at pizza for sure magugustuhan mo ang pakulo na ito sa TikTok! Ibinahagi ito ng user na si Yemek Nerede Yenir (@yemekneredeyenir) kung saan mapapanood ang chocolate flavor ng pizza na talaga namang matatakam ka dahil sa overloaded na mga ingredients nito.

Makikita rin ang iba’t ibang uri ng chocolate na toppings nito na kahit mismo sa loob ng crust ay may palaman din!

Sa dulong parte ng video ay mapapanood ang pagpisil rito kaya naman tumulo ang chocolate filling sa loob nito.

Humakot ito ng higit 22 milyong views at samu’t saring komento mula sa mga netizen. Ilan sa mga comment:

Para kay @paulvalenzuela380, “The biggest chocolate lover would not go for this.”

“This is basically a dessert and not a pizza,” sey ni @ice_shapes.

Tila hindi rin ito nagustuhan ni @8_mela, ani, “I am addicted to chocolate, but this is an overload.”

“I think my heart stopped just looking at that,” saad ni @jordanscottpope.

Dagdag pa ng isa, “Omg I think I just had a heart attack by watching this.”

Ikaw, kakasa ka bang tumikim ng ala-overload chocolate pizza na ito? (Moises Caleon)