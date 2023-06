Chirs Paul tapos na pagiging starter sa Golden State Warriors

SA 1,214 regular season games ng 18-year career, hindi pa pumalya bilang starter si Chris Paul.

Naglakbay na siya mula Hornets, Clippers, Rockets, Thunder at Suns, laging nasa first five.

Pero sa Golden State, mas malamang off the bench ang 38-year-old point guard dahil siguradong hindi matitinag sa 1-2 ng Warriors sina Stephen Curry at Klay Thompson.

Pinamigay ng Phoenix si CP3 sa Washington na agad ding nag-trade sa kanya sa Warriors para kay 24-year-old Jordan Poole.

Sa haba ng career at husay magbasa ng sitwasyon, magiging mainam na lider si Paul ng second unit ng Golden State kapag ipinahinga ang Splash Brothers.

Mabilisan ang gusto ni coach Steve Kerr sa starting unit, mababago ang diskarte ng kalaban sa support cast ng Warriors kapag si Paul ang nagmando dahil mas mabagal siya. (Vladi Eduarte)