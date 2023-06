Boy Abunda guardian: Bimby sasabak ulit sa showbiz

Sasabak na ba sa showbiz si Bimby Aquino? Kaya ba nagbalik ng Pilipinas ang anak ni Kris Aquino ay dahil handa na siyang mag-artista ulit?

Anyway, makikita nga sa Instagram account ng Cornerstone Entertainment, Inc. ang photo ni Bimby na kasama ang mga bossing ng naturang arts and entertainment agency.

“The Cornerstone fam with Bimby. Exciting days are truly ahead for the young star.

“Mr. Boy Abunda stood in as a guardian for Bimby while Kris is still away!”

Aba, walang masama kung bumalik si Bimby sa showbiz. And for sure, maraming produkto ang gusto siyang kunin bilang endorser, ha!

Pero for me, mas maganda kung sa hosting siya isabak, dahil mas nandun talaga ang talent niya, at wala ka talagang masasabi kapag bumuka na ang bibig niya.

Sa edad niya, ang lawak na rin ng isip niya. Lahat ng taong nakakasalamuha niya, nakikita siya, puro magaganda ang mensahe.

