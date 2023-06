Binalaan magbebenta, magsasangla ng Malabon Ahon Blue Card

Binalaan ng pamahalaang lokal ng Malabon ang sinumang magsasangla, magbebenta at maging ang bibili ng Malabon Ahon Blue Card.

Ito’y matapos matuklasan ni Mayor Jeannie Sandoval na may mga card holder ang nagsasangla at nagbebenta ng kanilang card para pagkakitaan ito.

Ayon kay Sandoval, makakasuhan ng estafa ang sinumang blue card holder na magsasangla, magbebenta at bibili ng nasabing card dahil sa paglabag sa Republic Act 8484 o Access Devices Regulation Act of 1998 at Republic Act 11449 o An Act Providing for Additional Prohibitions.

Makukulong din ng 10 taon at pagmumultahin ng P500,000 ang bibili o tatanggap ng sangla rito.

Ipinamahagi ang Malabon Ahon Blue Card para sa mga mahihirap na residenteng naapektuhan ng COVID-19 pandemic kung saan tumatanggap sila ng libreng healthcare, gamot, diskwento at subsidiya sa pagkain katulad sa Pantawid Pamilya Pilipino Program (4Ps) ng Department of Social Welfare Development (DSWD). (Orly Barcala)