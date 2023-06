Bea isasalang sa lie detector test mga anak ni Melai

Walang pag-aalinlangang game na game si Melai Cantiveros na isalang sa lie detector test para sa vlog ni Bea Alonzo ang dalawa niyang anak na sina Mela at Stela kahit bata pa ang mga ito.

Ito ang naging pahayag ni Mela sa Instagram post niya ng larawan nila ni Bea kasama ang dalawa niyang tsikiting.

Parehong dumalo sa binyag/birthday party ng bunsong anak ni Dimples Romana na si Elio ang dalawang aktres. At pareho rin silang ninang ng bata.

Ayon kay Melai, nagsabi sa kanya si Bea na gusto nitong isalang sa lie detector ang kanyang mga anak, na hindi naman niya tinutulan.

Sabi pa ni Mela sa caption ng post, “With Basha @bealonzo my Kumare, kami ay ninangs ni Baby Elio at sabi nya vlog daw kami soon e Lie Detector Test raw niya si Mela and Stela. Sabi ko kahit di mag lie detector test magsasabi na yan talaga sila, kahit di panga tinatanung matic na. See u soon Ms. Bea.”

Isa sa signature content ng vlog interview ni Bea sa mga celebrity ay ang lie detector test para malaman ng kanyang mga viewer ang katotohanan sa mga issues na bumabalot sa kanyang mga guest.

Siyempre, si Melai ang main guest at dahil sikat na rin sa socmed sina Mela at Stela ay gusto rin ni Bea na isahog sa episode ang dalawang bagets for views.

Dahil sa pagsang-ayon ni Melai sa vlog ni Bea, nag-react ang girlfriend ni Dominic Roque sa comment ng post na excited na niyang i-push ang guesting ng komedyana sa kanyang online show.

Samantala, basehan ba ang tuhod ng isang babae kung buntis ito? Napagdiskitahan ng netizen na si @that_ghel ang tuhod ni Bea na parang sinasabi nitong buntis ang aktres.

“‘Yung tuhod ni Ms. Bea sa 1st pic parang may baby.”

‘Kaloka, ha!

