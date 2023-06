Atlanta Hawks tinapon si John Collins para kay veteran forward Rudy Gay

PUMAYAG na ang Atlanta sa kasunduang i-trade si forward John Collins sa Utah para kay veteran forward Rudy Gay at future second round pick, ayon sa ulat ng ESPN.

Sa pamamagitan ng trade, lumuwag ang salary cap ng Hawks.

First-round pick noong 2017 si Collins, umiskor ng double digits sa anim na seasons sa Atlanta.

Pinakamaangas niya noong 2019-2020 season nang mag-average ng career-best na 21.6 points at 10.1 rebounds.

Bumaba lang ang produksiyon ni Collins nang dumating ang bultong opensa ni Trae Young.

Naipagpag ng Hawks ang $25.3 million ni Collins para sa 2023-2024, aakuin naman ang $6.5M ni Gay, 36, para sa susunod na season.

Lumaki ang frontline ng Jazz kay 6-foot-9 Collins, may makakatuwang na sina Lauri Markkanen at Walker Kessler, meron pa silang big kay rookie kay Taylor Hendricks na No. 9 pick noong isang linggo. (Vladi Eduarte)

