18 lugar sa bansa sapol ng LPA

Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa 18 lugar sa bansa dahil sa dalawang weather system o sama ng panahon sa bahagi ng Luzon.

Ito ang intertropical convergence zone (ITCZ) at ang low pressure area (LPA) na huling namataan sa Infanta, Quezon at nakakaapekto sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Masbate.

Ayon kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) weather specialist Grace Castañeda, hindi inaasahan na magiging bagyo ang LPA pero magdadala ito ng pag-ulan lalo sa eastern Luzon.

Gayunman, posible aniya itong magdulot ng pagbaha at landslides lalo sa mga mababaw na lugar. Nakataas din ang thunderstorm warning sa Luzon kaya naman pinag-iingat ang publiko sa posibleng biglaang pagbagsak ng malalakas na ulan lalo sa hapon o gabi. (Tina Mendoza)