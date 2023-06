16-anyos nagbebenta ng kape sa bike, pinusuan

Bumuhos ang heart reaction para sa teenager na patok sa kanyang sideline na pagbebenta ng kape sa bike.

Pinost kamakailan ng mamshie na si Katherine Espedido ang kanyang anak na si Gio Espedido na nagbebenta ng kape gamit ang bisikleta neto.

Ang start-up business ni Gio ay tinawag niyang, “Bike Brew” kung saan nakalagay lamang sa kanyang bike lahat ng gamit kung saan doon mismo siya nagseset-up.

“My son Gio is passionate about coffee and he’s turning it into his summer start-up business . Bikebrew is definitely one to check out! He will be stationed at the pier Monday to Saturday, weather permitting @ 4 pm til his supplies last! Check it out coffee lovers!!!” sey niya sa kanyang Facebook post.

Pagkaraan niya itong ma-post ang ilang kuhang larawan ni Gio, dumagsa ang mga potential customer na bet umorder.

“We are overwhelmed and more than grateful for your support , kind offers, and encouragement! May God bless your kind hearts!” for every good and perfect gift is from above “ James 1:17.”

Marami rin ang nagbigay ng kani-kanilang komento.

Gaya na lamang ni Jocelyn Mijares, “Ang bait nman at naisip nya ung gnon bagay..madiskarte tlga sya..Malay ntin one of these days mayaman n sya..tiyaga lng..God bless.”

“Goodluck kid.Nag uumpisa na ang iyong entrepreneurship journey.Keep focus on your goal,” saad ni Cherry Ibo-Sulit.

Sabi naman ni Ge Goden, “Ito yung maganda maging BF o future asawa hindi puro barkada at bisyo o gala ang inaatupag..hindi umaasa sa magulang napaka independent na tao.bibihira lang ang ganitong lalaki…”

“Nakaka proud Ang ganyang anak good luck and ingat lagi,” puri pa ni Arnlene Pantua. (Moises Caleon)