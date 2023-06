Dehins bibitawan ng Tropa! Roger Rey Pogoy pumirma ng 3-year extension sa TNT

MANANATILI si RR Pogoy sa TNT.

Pumirma ang 31-anyos na pistolero ng panibagong tatlong taong kontrata sa Tropang Giga.

Hindi dinetalye ng team ang nilalaman, pero kinumpirma ang signing.

“Congrats on the new deal,” caption ng TNT sa photo na nilabas sa team account sa Instagram.

Sinelyuhan ng kamayan nina Pogoy at MVP group executive at Samahang Basketbol ng Pilipinas President Al Panlilio.

Nasa larawan din sina head coach Jojo Lastimosa, PBA chairman at TNT governor Ricky Vargas at player agent Edgar Mangahas.

May offers daw ang Cebuano guard/forward na maglaro abroad pero tinabla para manatili sa team na humugot sa kanya sa Gilas special draft noong 2016.

Nagpapagaling pa si Pogoy sa nabaling daliri na nakuha sa nakaraang Governors Cup Finals kontra Ginebra na pinagwagian ng Tropa. (Vladi Eduarte)

