Damian Lillard aprub kakampi sina Jimmy Butler, Bam Adebayo

MARAMING koponan ang interesado na makuha si Portland Trail Blazers star Damian Lillard.

Subalit para kay Lillard, kursunada nitong tumawid sa bakuran ng NBA Eastern Conference champion Miami Heat.

Napili si Lillard ng Blazers bilang No. 6 overall noong 2012, naglaro siya ng 11 season sa Portland.

Napanalunan ni Lillard ang Rookie of the year, naging seven All-Star team member at seven All-NBA kung saan ay hinatid nito ang Blazers na makalaro sa Western Conference finals.

Ayon kay Sam Amick ng The Athletic’s, nais ni Lillard na maging kakampi sa Heat sina Jimmy Butler at Bam Adebayo.

“Lillard indeed has serious interest in joining the Heat, who would surely love to pair him with Jimmy Butler and Bam Adebayo,” report ni Amick.

“If it reaches this point and there’s still an ‘if’ here considering all the times Lillard chose not to ask out before, Lillard’s wishes would matter a great deal because of the enormity of his contract.”

Kaya naman inaabangan na ng Heat fans ang pinapangarap nilang trio nina Butler, Adebayo at Lillard.

May average si Lillard na 32.2 points, 4.8 rebounds at 7.3 assists per game habang may shooting na 46.3 percent mula sa field at 37.1 percent sa arc. (Elech Dawa)

Bam Adebayo planong itambal kay Damian Lillard sa Portland

Tanggap makipaghiwalay! Damian Lillard okay lang i-trade ng Trail Blazers

13 tres swak! Damian Lillard umiskor ng 71