VP Sara reresbakan ng mga guro

Inihayag nitong Lunes ng Alliance of Concerned Teachers (ACCT) na magsasampa ito ng isa pang reklamo sa International Labor Organization (ILO) dahil sa umano’y ‘profiling operations’ ng Department of Education (DepEd) laban sa mga miyembro nito.

Tinawag ni ACT chairperson Vladimer Quetua na systemic harassment ang June 14 memorandum ng Dep¬Ed sa mga miyembro nito.

Sa memo, inaatasan ang lahat ng regional directors at school division superintendents na magsumite ng kumpletong listahan ng mga gurong kaanib sa ACT, na nag-a-avail ng automatic payroll deduction system (APDS) ng DepEd.

“Hindi kami matatakot no. Tuloy-tuloy ang aming pangangalap hindi lamang sa bansa natin kundi sa international na korte kasi kailangang marinig ito eh. Kasi ayaw nating maulit ‘yung tuloy-tuloy na pananakot at basically ayaw nating sikilin ‘yung pag-uunyon natin,” sabi ni Quetua sa panayam ng ANC.

Nang tanungin kung sino ang partikular na kakasuhan nila sa ILO, sinabi ni Quetua ang pangalan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte.

“Pangunahin, basically ang gobyernong Marcos. Kapag sinabi nating executive branch, kasama na rito ang Department of Education at siyempre si department Secretary Sara Duterte,” wika ni Quetua.

Nauna nang inakusahan ni VP Duterte ang ACT na may kaugnayan sa mga komunistang grupo.

Noong Abril, nagsampa ng reklamo ang ACT laban kay Duterte sa ILO dahil sa umano’y red-tagging na pahayag ng huli.

Samantala, mariing itinanggi naman ng departamento ang mga pahayag ng panggigipit ng ACT.

“It was really taken out of context in a way because we are not asking for a list of members of ACT or members of other organizations in general. We are only asking for those members that are availing of our APDS… It cannot be profiling because we are not asking for new information here,” paliwanag¬ ni Education Undersecretary Michael Poa. (Dolly Cabreza)