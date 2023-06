Viral: Pusa mukhang aso!

‘Yung may alaga ka pero nalilito ka kung aso ba o pusa! Ito ang nangyari sa fur parent na tila nahihirapan ngayon kung ano dapat ipakain sa kanyang alaga.

Ibinahagi ito ni Lou Ajead Flores sa kanyang account. Sey niya caption, “Guys need help lang.ano ba dapat ipakain dito sa alaga ko buto ba o isda?”

Makikita sa inupload niyang picture ang tila mutation ng aso at pusa. Kapag tinignan mo ito, for sure malilito ka kung ano ba talaga ito dahil tila naghalo ang features ng dalawang hayop.

Nakatanggap ito ng higit 14k reaction at libo-libong komento mula sa mga netizen.

Para kay Neneng Tugade, “Pusaso yan pwede buto o isda buda hahah.”

“Aso na mukhang pusa.pusa na mukang aso,” sabi ni Jomar Mendoza.

Sey ni Arensol Alvin, “Pag ganyan tol sabaw sabaw lang yan kasi madali yan mabulunan.”

Tila nahihirapan din kilalanin ito ng user na si Huelar John, komento niya, “Hindi ko nga alam kung pusa o aso ba yang alaga mo pano malalaman kung ano ipapakain.”

Ikaw, anong gagawin mo kung ganito rin ang itsura ng pet mo? (Moises Caleon)