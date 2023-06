VIP detainee ng NBI, ililipat sa ibang pasilidad

Balak ng Department of Justice (DOJ) na alisin sa National Bureau of Investigation (NBI) ang umano’y big time detainee na si Jad Dera at ilipat sa ibang pasilidad.

Ito’y matapos mabuko ng pamunuan ng NBI na mistulang very important person (VIP) ang detenidong si Dera habang labas-masok ito sa kanyang detention cell kasama ang ilang scalawag na security officer ng bureau.

Ayon kay DOJ spokesperson Atty. Mico Clavano, nagtatamasa rin ng ilang pribilehiyo mula sa detention center si Dera tulad ng nakakapili ito ng nais niyang pagkain at komportableng tulugan.

Lahat ng ito ay tinatanggap umano ni Dera dahil binabayaran niya ang anim niyang security officer na kasama niyang dinakip ng mga ahente ng bureau sa compound ng NBI noong gabi ng Hunyo 21.

Lumabas si Dera para umano dumalo sa excursion sa isang hotel gamit ang naka-blinker pang marked vehicle ng NBI.

Hindi naman tinukoy ni Clavano kung magkano ang ibinabayad ni Dera sa mga tinanggap niyang pribilehiyo.

Si Dera umano ang itinuturing na Bossing sa kinabibilangan nitong detention center dahil sa ibinabayad nito sa bawat special treatment na kanyang natatanggap.

Dahil dito kung kaya’t sinuspindi aniya ang chief of security at pinuno ng NBI detention facility.

Samantala, hindi pa tinukoy ni Clavano kung saang pasilidad nila balak ilipat si Dera.