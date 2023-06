Trahedya sa Maharlika: 2 patay, 2 pa kritikal

Patay ang dalagita at isang rider habang kritikal ang dalawang iba pa sa magkasunod na aksidenteng dumilig ng dugo sa Maharlika highway sa Atimonan, Quezon nitong Linggo.

Sa unang aksidente, nasawi ang 16-anyos na si Coleen Lagdameo, matapos itong araruhin, kasama ang mga kamag-anak na sina Dolce Lagdameo, 41, at Joel Bituin, 27 , ng wing van na minamaneho ng 38-anyos na si Eric Timbal bandang ala-una ng tanghali.

Patungo sa Maynila si Timbal nang mahagip niya ang mga biktima habang nakatayo ang mga ito sa gilid ng highway sa Barangay Tinandog.

Ayon sa report, biglang kumabig si Timbal patungo sa outer lane at sumalpok muna sa isang bahay sa gilid bago nahagip ang tatlong biktima.

Dead on the spot si Coleen, samantalang dinala sa Doña Marta Hospital sina Dolce at Bituin na kapwa nakaladkad pa ng truck.

Samantala, nasawi ang rider na si Rommel Oriel nang masabitan ito ng kasalubong na double-decker truck na minamaneho ni Gaspar Camedo, 43 anyos sa Maharlika highway sa Barangay Tigbakin bandang alas-kwatro ng hapon.

Lumitaw sa imbestigasyon na sinakop ng truck ang linya ng kasalubong kaya nangyari ang salpukan.

Dead on the spot si Oriel dahil sa tinamong pinsala sa ulo at paa,

Kapwa nasa kustodiya na ng pulisya sina Timbal at Camedo na nahaharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties.(Ronilo Dagos)