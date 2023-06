Scenic view sa Bukidnon ala-New Zealand

Kung pangarap mo rin na makapunta sa New Zealand para masaksihan ang makapigil hininga nilang view, aba mayroon din tayong version niyan sa probinsya ng Bukidnon!

Dinayo ito kamakailan ng traveler na si Nelmar Yamar mula Davao kasama ang kanyang barkada. Binisita nila rito ang Communal Ranch na matatagpuan sa Impasug-ong, Bukidnon.

Naisipan at nagkayayaan lang umano silang magkakaibigan na puntahan ang sinasabing ‘New Zealand of the Philippines’.

Makikita sa inupload niyang larawan si Nelmar na tila naka-titanic posing sa harap ng napakagandang view. Punong-puno ang kapaligiran ng kulay berde na puno at damo na talaga namang sobrang calmness ang hatid.

“It’s more like letting go of the things that I can’t control, and embracing the person that I’m becoming in the moment,” sabi pa ni Nelmar.

Bukod dito, mayroon umano silang P40 na binayaran para sa environmental fee sa kanilang naging pagbisita sa lugar.

Ibinahagi rin ni Nelmar na may mga kabayo doon na kering-keri magpakuha rin ng picture kaya naman ine-encourage niya ang mga tao na balak bumisita na magdala ng kani-kanilang pangmalakasan na OOTD o Outfit of the Day.

Inulan ang kanyang post ng dagsang wow reactions at mga komento mula sa mga madlang pipol na napamangha rin sa lugar.

Sabi ni Jing Est, “Mindanao is very beautiful to explore!”

“Ang ganda talaga ng Pilipinas,” saad ni Diana Enera.

“So amazing. How I wish I could visit the place one of these day,” hiling ng user na si Nilda Mabayo.

“I live in Bukidnon but never been there. Kasi dati wla talagang pamasahe,” ani ni Chum Carganilla. (Moises Caleon)

