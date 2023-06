PPA, trucker kapit-bisig: Mga shipping line rerendahan sa unli singil

Patuloy ang Confederation of Truckers Association of the Philippines (CTAP) na umaasa sa pagkakaroon ng gobyerno ng isang regulating agency na magmamando at sisilip sa mga kaliwa’t kanang unregulated charges na ipinapa¬taw ng shipping lines sa mga truckers at brokers.

Sa kasalukuyan, walang ahensya ng gobyer¬no sa Pilipinas na huma¬hawak at nagdedesis¬yon sa mga charges at iba pang fees na ipinapatupad ng mga shipping lines. Kaya naman malaya ang bawat shipping lines na ipataw ang iba’t ibang local charges na lubhang humahatak pababa sa mga importers at brokers.

“Kailangan talaga magkaroon tayo ng isang Government Regulating Agency. Para siya na ang tumitingin at nagdedesisyon kung anong charges ang ibinibigay sa amin or before mag-charge si shipping lines ng kanilang charges, dadaan muna dapat sa kanilang regulating body. Gano’n naman kasi talaga ang dapat,” ani Wellcargo Customs Brokerage Inc, Import/Export Supervisor Januario Panaligan.

Base kasi sa invoice billing na natatanggap ng mga brokers mula sa mga shipping lines, bigla na lamang nagsusulputan ang mga charges na hindi sila pamilyar tulad na lamang ng Peak Season Surcharge na dating Congestion Surcharge.

“‘Yung dating Congestion Surcharge, ginawa nilang Peak Season Surcharge. Kasi ‘pag sinabing Peak Season, maraming kargamento. So, pagkamaraming¬ kargamento, congested. Gano’n lang din ‘yon. Walang pinagkaiba. Iniba lang nila ‘yung tawag. So, ang nangyayari ay hindi pa rin nababawasan ‘yung mga charges na binabayaran namin sa kanila. Mas dumami pa nga.” saad ni Panaligan.

Maliban pa rito, sandamakmak din na ‘redundant’ at unnecessary charges ang ibinibigay ng mga shipping lines na binabayaran ng mga brokers at importers gaya ng Container Cleaning Fee, Container Handling Fee, Container Imbalance Surcharge, Terminal Handling Charge, at iba pang charges na pinapauso ng mga shipping lines.

“The rates are not regulated. No Government office regulating them kaya they can do that anyway. Kagaya ng, halimbawa, Terminal Handling Charge tapos mayroon pang Port cargo Handling. Eh hindi naman sila nagha-handle eh. Pangalawa, ‘yung Container Imbalance Fee, ang import kasi natin is mas marami kaysa sa export. So, ‘yung pamasahe nung export sa pagbalik ng empty [container] sa mga container yard. ‘Yun na ‘yung bayad¬ doon. Eh ‘di ba mayroon na ring binabayaran o kinakargahan sa mga export? So, imagine mo ‘yun. Naningil na sila sa import, naningil pa sila sa export. So, ilan lang ‘yan sa napakarami pang kuwestiyonableng charges nila.” saad naman ni CTAP President Mary B. Zapata.

Sa kabila ng bilang ng mga hindi makataru¬ngang charges na binabayaran ng mga importers at brokers, nagkaroon ng kaunting improvement ang mga shipping lines pagdating sa mga ilang bagay gaya ng container deposit refund gayundin ang pagtanggap sa mga isinasauling empty containers.

Pero ayon sa CTAP, malayo pa rin ito sa layu¬nin ng kanilang grupo na pigilan na ang pagdami ng mga unregulated charges na ipinapatupad ng mga Shipping Lines.

Suportado ng Philippine Ports Authority (PPA) ang ipinaglalaban ng grupo.

See Related Story:

PPA 83% ng badyet nagastos sa mga proyekto noong 2022