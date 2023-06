Pinoy challenger Regie Suganob aagawin korona ng South African

AAGAWIN ni undefeated Pinoy boxer Regie “Filipino Phenom” Suganob ang International Boxing Federation (IBF) junior flyweight belt ni Sivenathi “Special One” Nontshinga ng South Africa sa darating na Lunes ng madaling araw (oras sa Pilipinas) sa International Convention Centre sa East London, South Africa.

Susubukan ng 25-anyos na tubong Dauis, Bohol na madagdagan ang koronang hawak ng Pilipinas sa pakikipagtuos sa hard-punching South African boxer.

Mayroong unbeaten streak ang South African matapos makuha ang bakanteng titulo laban kay Hector Flores sa isang spilt decision noong Setyembre 3, 2022 sa Centro de Usos Multiples, Hermosillo, Mexico.

Mabibigyan naman ng pagkakataon si Suganob (13-0, 4KOs) na masundan ang yapak ni unified super bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales matapos makuha ang IBF at WBA titles laban kay Murodjon Akhmadaliev noong Abril sa bisa ng spilt decision.

“I don’t know anything about him except that he is a boxer, and he is good. I respect him but, on the second of July, he will fall short, just like all the others,” pahayag ni Suganob patungkol sa nagtatanggol na kampeon.

Nakuha ng 5-foot-5 orthodox boxer ang pagkakataong lumaban sa title bout matapos na mapagwagian ang eliminator kontra kababayang si Mark Vicelles noong Pebrero 25.

“We are going in with both hands, we are going to set traps. By round five, he’ll be out of there,” wika ni Suganob.

