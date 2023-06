Paolo ‘mananapak’ ng basher

Nagtataka na si Paolo Contis kung bakit daw paulit-ulit na tinatanong sa kanya ang reaksyon niya sa mga pamba-bash sa kanya.

“Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit. Hindi ba kayo naniniwala na wala akong pakialam sa lahat ng sinasabi nila. Totoo ‘yon, wala talaga.

“Kasi alam ko naman ang mali ko! Alam ko naman kung sino ang kailangan kong pakinggan.

“Kung kilala kita, pakikinggan kita. Pero ang iba na hindi ko kilala, wala akong pakialam.

“I strive to be better, without posting! Kasi hindi ko siya style.

“Hindi ako magpu-post ng magagandang bagay na ginagawa ko, para lang i-please ang mga tao na wala akong pakialam. Para lang mabawasan ang bashing?

“I don’t do that! So lahat ng bashing na nakukuha ko, are just base 10 percent knowledge of what they know of, just because it was posted. At hindi ko responsibilidad na mag-post para idepensa ang sarili ko.

“At oo, nag-i-enjoy ako sa mga pamba-bash nila. Minsan nagugulat ako, kung saan galing.

“It’s the social media thing, na habang huma-high tech ang technology, ang mga tao nagiging barbaric, kasi hindi sila masasapak sa mukha, habang sinasabi nila `yon.

“Subukan nilang sabihin sa akin ito, kung ano ang mangyayari sa kanila. I tell them!” matapang na pahayag ni Paolo.

Anyway, bida nga pala si Paolo sa pelikulang ‘Ang Pangarap Kong Oskars’, kasama si Joross Gamboa.

Well… (Dondon Sermino)

