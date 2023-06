Palaka sa panaginip

Ano po ang ibig sabihin ng palaka na napanaginipan ko? Bale kumakain daw ako sa restaurant, parang may kasama ako nun pero hindi ko na matandaan kung sino o kung lalaki ba o babae. Ang binigay daw sa amin ng waiter ay isang plato na may sauce at akala ko anong klase ng meat. Pero nung hihiwain ko na sana, palaka pala ‘yun tapos tumalon-talon. Shock na shock daw kami ng kasama ko sa restaurant.

Mae

Kapag nakita mo ang isang palaka na tumalon sa iyo, isa itong good sign! Simbolo ng advancement ang palaka.

Nangangahulugan din ito ng victory at prosperity. Sinasabi nito na anuman ang iyong hiligin o mapagdesisyunang gawin, ay magagawa mo ito nang matagumpay at posible ka pang sumikat dahil sa iyong nagawa.

Mayroon ding kasamang swerte na may kaugnayan sa pera ang panaginip na ito.

Ang panaginip na ito ay nagsasabi na handa ka na sa next stage ng buhay mo – ito man ay tungkol sa career, pag-ibig, o pag-aaral. Sign din ito na tapos na ang isang sitwasyon na nagpasakit sa ulo mo o nagbigay sa iyong stress, time na ito para mag-move on ka.

Ang ‘pagtalon’ ay isang metapora na may kaugnayan sa kahandaan mo na tumalon at magsimula ng panibagong yugto.

Nagdadala rin ito ng pangitain na kailangan mong mag-reflect sa iyong sarili. Marami ka bang mga oppurtunity na pinalampas? Nagdadalawang-isip ka ba at iniisip mong hindi sapat ang iyong abilidad para magtagumpay?

Ipinapaalala ng palaka na kaya mo ang anumang bagay ngayon, handa ka na at ang kailangan mo na lang lakas ng loob para ‘tumalon’ sa iyong pangarap.

Isipin mo na lamang ang mga palaka, marami ang ayaw itong hawakan o tingnan dahil sa ‘pangit’ nitong itsura. Pero, palagi itong ginagamit sa mga istorya gaya ng prinsepe na naging palaka.

Huwag ka nang magdalawang-isip sa iyong sarili, tingin mo man ay ‘pangit’ ka sa paningin ng iba ikaw ang mas nakakakilala ng pagkatako mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com