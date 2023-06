Pagtugis sa ex-vice mayor ng Sulu pinaigting

Pinaigting pa ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar ang pagtugis kay dating Maimbung, Sulu Vice Mayor Pando Mudjasan at mga tauhan nito matapos na pumanaw ang isang miyembro ng Philippine National Police -Special Action Force (PNP-SAF) na nakipagbakbakan sa grupo nito sa paghahain ng arrest warrant laban dito noong Sabado.

Ayon kay PNP -Public Information Office (PNP-PIO) chief Brig. General Redrico Maranan, nananatiling naka-full alert ang Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR) dahil sa nangyaring sagupaan habang nakakalat ang pwersa ng PNP at Armed Forces of the Philippines (AFP) sa lalawigan para malambat si Mudjasan at kanyang mga tauhan.

Noong Linggo ng gabi, pumanaw si Patrolman Regime Lachica Gacod habang 13 pang pulis at sundalo ang ginagamot sa tinamo nilang mga tama ng bala sa katawan.

Ihahain ng mga pulis at sundalo ang warrant of arrest laban kay Mudjasan para sa mga kasong double murder, multiple murder, frustrated murder at paglabag sa Republic Act 1055991 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act nang salubungin sila ng putok ng grupo nito sa Barangay Bualo Lipid bandang alas-sais ng umaga.

Tumagal ng halos 10 oras ang sagupaan ng dalawang panig na nagresulta sa pagkasawi ni Gacod, pagkasugat ng anim na SAF member, apat na kasapi ng Sulu PPO at isang sundalo sa panig ng pamahalaan habang apat ang nasawi at apat pa ang naaresto sa panig ni Mudjasan.

‘Ang ating PRO BAR ay kasalukuyang nasa full alert status pa rin. Hindi pa rin naibabalik sa kanilang mga bahay ang mga residenteng inilikas dahil nandun ang mga hinahanap natin at baka maipit sila kapag may nangyari ulit na engkuwentro,’ ani Maranan.

Malakas aniya ang pwersa ni Mudjasan dahil karamihan sa kanyang mga tauhan ay mga dating miyembro ng Abu Sayyaf Group (ASG) at armado sila ng malalakas na kalibre ng baril.

Samantala, inaalam ng mga awtoridad ang impormasyon na sugatan din si Mujasan sa nangyaring engkwentro at kung nakalabas na ito ng Sulu.(Edwin Balasa)