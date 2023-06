‘Pag may trobol, tawagin ang Anghel

Mga ka-Misteryo kayo ba ay napa-trobol na? Trobol tulad ng problema sa trabaho, nabu-bully kayo, abuso ng kapwa, problema sa eskuwela, laging napapa-away, panganib sa labas, at maging problema sa pera.

Kailangan natin ang tulong ng mga anghel kaya’t tawagin natin sila.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Eon ng Makati ay ilang beses nang nailigtas ng mga anghel at para sa kanya bawat segundo ng kanyang buhay ay kasama niya ang mga anghel.

Misteryo: “Paano mo naranasan ang presensya at pagsaklolo ng mga anghel?”

Eon: “Mula pagkabata nasanay na akong tumawag sa mga anghel kaya malaki ang trust ko sa kanila. Until now kahit may sarili na kong family patuloy ang pagtawag ko sa kanila. Kung paano? I normally call their attention every time I need their intervention.”

Misteryo: “At what extent o grabeng situation mo tinatawag ang mga anghel?”

Eon: “Actually kahit small problems lang like heavy traffic kasi kailangan ko makarating sa work and yung hardest problems like kulang ang pambayad sa utang at mga sakit tulad nitong pandemic tinatawagan ko sila.”

Misteryo: “Paanong paraan mo sila tinatawag? Prayer ba? Meditation? Or simpleng tawag lang?”

Eon: “All means to call them ginagawa ko para sure may anghel na darating and with the guidance of my guardian angel.”

Misteryo: “Na-rescue ka na ba ng angels sa isang accident?”Or nakaiwas ka sa accident

Eon: “Yung muntik nang mabangga noong nahulog ako from Jeepney at yung super delay na ginawa sa akin para maiwasan na madamay ako sa accident. Unforgettable experiences yan with Angels. Yung ba daily routine ko nang tawagin sila.”

