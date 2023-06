Ms. Ilacad, generous: KD niregaluhan ng concert ticket

Pasabog ang sweetness o hatid na kilig nina KD Estrada at Alexa Ilacad sa palitan nila ng mga comment sa Instagram.

Dalawa sina KD at Alexa sa napakaraming dumayo sa Philippine Arena para manood ng concert ni Bruno Mars.

It turns out, regalo ni Alexa kay KD ang ticket sa nasabing concert at sobrang grateful nga ang binata sa kanyang ka-love team.

Nag-post si KD sa kanyang Instagram na, “I’d be locked out of heaven if I missed out on this.

“Watching Bruno Mars live was something I didn’t know I needed to experience. Thank you for making this possible, @alexailacad. Best gift from the best person in the world.

“We only wish to be as cool as Bruno Mars.”

Nag-reply si Alexa sa caption na ito ni KD at isang pangmalakasang hirit na, “Your happiness is mine.”

Pero hindi nagpakabog si KD at nag-comment pa rin sa reply ni Alexa na, “Okay, but can I call you mine?”

Aba, natural, sobrang kinikilig ang mga KDLex sa palitan nilang dalawa ng mga comment sa isa’t isa.

Sabi ng isang fan, “Lex, ano ang sagot? Ang tapang ni KD but sweet in a way.”

Kaya naman ‘busog na busog’ ang KDLex fans sa dalawa na mukhang malakas ang naging hangover sa Bruno Mars concert kaya tumodo rin ang pagpapakilig sa Instagram, ha!

‘Yun na!

(Rose Garcia)