Mga opisyal ng Fujifilms pinadadampot sa estafa

Naglabas ngayon ng Order ang Regional Trial Court ng Pasig Branch 268 para ipaaresto ang matataas na opisyal ng Fujifilms Philipines sa kasong estafa.

Sa Order ni Presiding Judge Maria Cheryl Laqui – Cequera na may petsang 23 Hunyo 2023, natiyak ng korte sa mga ebidensiyang naisumite na sa Crim Case No R-PSG-22-03025-CR na may sapat na dahilan upang dakpin at litisin sa paglabag ng Art 315 (2) (a) ng Revised Penal Code sina Ryo Nagaoka, Evan Reyes, Anil Jabob John na kilala rin bilang “Anil John,” John Paul Camarillo, Dinesh Mehra, at Eric Koh.

Binigyan naman ng pagkakataong makapagpiyansa sa halagang P48K kada isa ang mga opisyal habang dinidinig ang kanilang kaso.

Nag-ugat ang kaso sa demanda ng Sunfu Solutions Inc. na inihain sa piskalya ng Pasig dahil sa alegasyong panlilinlang na isinagawa ng huli nang mag-isyu ito ng First Tier Certificate sa Sunfu na nagbigay awtoridad dito na i-distribute ang medical equipment ng Fujifilms para sa bid ng Sunfu sa OFW Hospital and Diagnostic Center sa Pampanga.

Sa pag-aakalang susuporthan ng Fujifilms ang bid nito, inasikaso at ginastusan nang todo ng Sunfu ang pag-bid sa medical equipment na kakailanganin ng nasabing ospital. Subalit taliwas sa akala ng Sunfu, lumabas na hindi totoo ang suportang ipinangako ng Fujifilms dahil nag-isyu din umano ito ng kaparehong First Tier Certificate sa kalabang kompanya ng Sunfu sa bid sa OFW Hospital.

Bukod sa pag-aresto, inaasahan ding hihirit muli ang Sunfu ng hold departure order laban sa mga akusado upang mapigilan ang posibleng paglabas nila ng bansa kung saan hindi pinagbigyan ang una nilang hiling dahil sa kakulangan ng ilang detalye.