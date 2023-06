Mga fan super kilig: Ivana, Mayor Dinko bagay na magdyowa

‘Kaloka si Ivana Alawi, na kung noon ay naglaba siya sa harap ng mga subscriber niya na seksing-seksi ang suot, ngayon naman ay naligo talaga siya sa YouTube channel niya para lang i-promote ang isang shampoo brand.

Pero in fairness, hindi naman siya hubo’t hubad, dahil naka-bra nga siya at upper part lang naman ang pinakita niya.

“Nag-bra ako, kasi gusto kong maligo!” chika niya.

Matapos maligo, towel na lang ang suot niya habang nakaharap sa salamin, at todo promote ng naturang shampoo.

Anyway, nagpunta nga ng Davao si Ivana, at bongga na sa airport pa lang ay marami na ang sumalubong sa kanya, ha!

At tulad ng mga vlog niya noon, ang pagkain ang puntirya ni Ivana.

“Nasira ang diet ko, kasi super sarap ng pagkain,” sabi ni Ivana, habang nilalantakan ang mga lalaking crabs, at iba’t ibang seafood.

Mahirap ngang paniwalaan na mahilig lumafang si Ivana, dahil seksing-seksi pa rin talaga siya.

At siyempre, dahil nasa Davao, nilantakan din niya ang durian at Marang (na first time raw niya).

“Ang tamis! Nakakain na ako nito sa Bangkok, pero mas matamis dito sa Davao!” sabi ni Ivana sa durian ng Davao.

Sinubukan din ni Ivana ang Balbacua, Bulalo, Hinalang at panalo na naman ang lasa sa kanya.

“Walang diet-diet dito!” hirit pa niya.

“Dito na talaga ako tatambay sa Davao, ang sarap ng mga pagkain, at ang babait ng mga tao!” chika pa niya.

Inamin din ni Ivana na mas gusto talaga niya ang simpleng buhay, na paggising sa umaga ay magluluto lang.

At bongga nga siya na nagluto talaga siya ng Adobong Bisaya sa mismong bukid, ha!

Siya mismo ang naghiwa, nagtanggal ng mga laman-loob ng manok, at iba pang ingredients. Mala-cooking show nga ang dating ng vlog na `yon ni Ivana.

At kasabay rin niyang kumain ng luto niya ang mga taga-Davao.

Pero ang pinaka-bongga nga ay ang pagdating ni Mayor Dinko Bautista ng Sta. Maria. Magkasabay silang kumain at bukod sa ‘Adobo’ ni Ivana, may dala ring sangkatutak na pagkain si Mayor.

At guwapo si Mayor Dinko, ha! Kaya ang mga subscriber ni Ivana, super kilig, at tila sini-ship nga nila ang dalawa.

Base sa Google, Claude Benjamin II ‘Dinko’ D. Bautista ang real name niya, na taga-Sta. Maria, Davao Occidental.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“May chemistry sina Mayor at Ivana, ha!”

“Kakilig sila!”

“True bagay sila ni Mayor. Sana single pa si Mayor.”

“Hindi binibiro ni Ivana si Mayor. Mukhang bet niya, ha!”

“Sana may part 2 na ma-interview ni Ivana si Mayor,”

“My God ang lakas ng chemistry niyo ni Mayor. Bagay na bagay kayo. Nakakakilig.”

“Napa-research tuloy ako kay Mayor. Pareho silang 26 years old at both single, ha!”

“I’m from US. Bagay kayo ni Mayor. Grabe ang ganda, napakabait, down to earth. Sana may part 2 at kasama pa rin si Mayor.”

“Nakangiti ako at kinikilig habang pinapanood ito habang magkausap sina Ivana at Mayor. May chemistry sila, parang pelikula. Ang guwapo ni Mayor. Parang Xian Lim.”

“Sana next vlog nasa Little Boracay sina Mayor at Ivana.”

“Nakakakilig sina Mayor at Ivana. Parang pareho silang nahihiya sa isa’t isa.”

Oh, ‘di ba? Super kilig ang mga fan kina Ivana at Mayor Dinko, ha!

Bongga!

Anyway, kasunod na destinasyon ni Ivana ang ang event nga na ‘Araw ng Sta. Maria Davao Occidental’ na sangkatutak ang mga tao, ha!

Para nga siyang politiko na sinisigaw ng mga taga-Davao ang pangalan niya.

At siyempre, may mga suwerteng fan na malaya siyang nayakap, naka-selfie, sa stage, ha!

At bongga pa dahil namigay rin siya ng datung sa kanila na worth P20K, P5K, at iba pa.

Wow! (Dondon Sermino)

