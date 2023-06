May ‘secret mandate’ raw ang ABS-CBN: Malabo si Alexa maging Booba, Jr. – Direk Darryl

Natuwa si Direk Darryl Yap na nagpresenta ang Kapamilya star na si Alexa Ilacad na gumanap na anak ni Rufa Mae Quinto sa ‘Booba 2’ ng Viva Films.

Nang may mag-post kasi ng tungkol sa pelikulang ‘yon na sa istorya ay may Booba, Jr., na wholesome raw ang character, at nagsabi nga si Alexa na nagbo-volunteer siya na gumanap na daughter ni P-chi (palayaw ni Rufa Mae), welcome kay Direk Darryl ang bagay na ‘yon.

Sabi ni Direk Darryl nang makausap namin, “Yes, Booba, Jr. is more wholesome, pero ‘di ako sure kung mangyayari ang Alexa (na gumanap sa nasabing role). Though gustong-gusto ko siya at super fan ako sa pag-angat niya hindi lang sa showbiz kundi maging sa personal struggles.

“Kaya lang may secret mandate ang ABS-CBN na no to Darryl Yap, so impossible ‘yan!”

Nagulat ako sa sinabing ‘yon ng controversial director.

Sure ba siya sa bagay na ‘yon? Puwede bang i-quote ang sinabi niya?

“Yes, go!”

Noon pa raw niya nalaman ang ‘secret mandate’ ng ABS-CBN na ‘no to Darryl Yap’ dahil may gustong kuning artista ang Viva na hindi pinayagan.

Well…

Anyway, hindi pa sure si Direk Darryl kung may nakuha na ba ang Viva para gumanap na Booba, Jr. Sa pelikula ni Rufa Mae.

Hindi pa rin daw siya sure kung kailan sila magsisimulang mag-shooting.

