Lodi! Sundalo pasado sa nursing licensure

Petmalu sa galing ang miyembro ng Philippine Navy na ito na kamakailan lang ay nakasama sa mga pumasa sa June 2023 Nursing Licensure Examination (NLE).

Siya si Ern James Balmaceda na hindi na lang basta parte ng Hukbong Dagat ng Pilipinas dahil ngayon ay rehistradong nurse na rin!

Dahil dito, maraming mga kakilala niya ang nagpahatid ng kani-kanilang congratulatory messages.

Gaya na lamang ni Carmelo Seño Dellova, “Congratulations Ching!!!”

“Congrats Padi!” sey ni Niccolo Caleb Vargas.

Ani Mac Ruaburo, “Congrats Choy!”

Bukod dito, bumati rin ang Manila Naval Hospital para kay Balmaceda. Ayon sa kanilang Facebook post, “Congratulations on your well deserved success!

S2HM Ern James E Balmaceda PN recently passed the Philippine Nursing Licensure Exam held last May 2023. We are proud of you! Bravo Zulu!”

Pinatunayan ni Balmaceda na kapag may pangarap ka, abutin mo! (Moises Caleon)