Kevin Quiambao MVP, DLSU hari ng D-League

HINDI na pinatagal ng EcoOil-De La Salle ang title defense, muling ibinaon ang Marinerong Pilipino-San Beda 89-74 para panatilihin ang korona ng PBA D-League Aspirants Cup sa Ynares-Pasig Lunes ng hapon.

Winalis ng Green Archers ang Red Lions sa dalawang laro sa best-of-three Finals.

Inumpisahan ni Kevin Quiambao ang laro sa isang tres, sumagot ng back-to-back 3s ang Beda para agawin ang lead. Kumana ng magkasunod na 3-pointer din sina Quiambao at Evan Nelle, at mula roon ay puro palabas na ng mga taga-Taft.

Wala nang palag mula roon ang Lions, naiwan hanggang 19.

Pinagdiinan ni Quiambao ang tinanggap na Conference MVP award sa pasabog na 6 for 12 shooting sa labas ng arc tungo sa 26 points at 10 rebounds. Sumegunda ng 16 points, 7 assists at 6 steals ni Nelle.

Off the bench ay may 14 points si Mark Nonoy, may 12 markers, 10 boards din si Michael Phillips bilang reserve.

Tanging ang 15 points ni Yukien Andrada at tig-12 nina Damie Cuntapay at James Payosing ang kumasa sa Beda pero wala ding nagawa.

(Vladi Eduarte)