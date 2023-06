JC at House of Franchise Co-founder Jonathan So Namahagi ng Saya sa Gawad Kalinga

Taguig City, June 1, 2023 – Nagsagawa ng espesyal na pagdiriwang ng kanyang kaarawan si Jonathan So, ang kilalang co-founder ng JC at House of Franchise (HOF). Ginanap ang naturang event na tinawag na “JSO Day” sa Gawad Kalinga sa Laura Drive. Piniling ganapin ni So ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagdadaos ng charity event upang makapamahagi ng biyaya para sa iba.

Magkatuwang naman na pinangunahan ng JC Cares at Gawad Kalinga ang nasabing event. Isa sa mga naging highlight ng event ay ang pamamahagi ng loot bags para sa mga estudyante mula sa iba’t-ibang grade levels. 80 loot bags ang ipinamigay para sa mga Grade 6 pababa. Habang 90 loot bags naman ang naipamahagi sa Grade 7 hanggang Senior High School. Sa kabuuan, higit 100 scholars ni So ang nakatanggap ng loot bags na naglalaman ng mga school supply.

Bahagi na ng adbokasiya ni Jonathan So, kasama ang kanyang business partner na si Carlito Macadangdang, ang pagtulong sa nangangailangan. Higit sa lahat, ang pagbibigay-halaga sa pangangailangan at edukasyon ng mga kabataan. Kaya naman nakakabit na ang adbokasiyang ito sa pagkakakilanlan ng JC at HOF.

Tinangkilik din ang charity event na ito ng mga ilang GMA Sparkle Artists na sina AZ Martinez at Althea Ablan. Nagbigay din ng dagdag-kasiyahan ang pagtangkilik at pagdalo ng mga natatatanging artistang ito.

Bukod dito, nagsama-sama rin ang mga top franchisees ng JC at House of Franchise na sina Dianne Abbigail Tan, Erarev Bacho, Ranielito Macadangdang, Ferdinand Ryan Crisostomo, King Mark Pinos, Kenichi Enda, Jayson Dela Cruz, at Kurt Joseph Nocum. Makikita sa b-day event na ito ni So ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng komunidad ng JC at HOF, masasalamin din dito ang kabutihang-loob ng may kaarawan.

Ngiti at pasasalamat naman ang ipinaabot ng mga nabigyan ng tulog kay Jonathan So, kabilang na diyan ang Gawad Kalinga.

Hindi naman sa simpleng kaarawang ito ni So natatapos ang kanyang pagkakawanggawa. Kaisa ang JC at HOF, nakakabit na sa pagkatao ni Jonathan So ang kaniyang adbokasiya at layunin sa buhay na magbigay-tulong, pag-asa, at galak para sa mga lubos na nangangailangan.