Jayson David pabida sa Ginebra kontra Painters

PAGKATAPOS ni Sydney Onwubere, si Jayson David naman ang magic bunot ng Ginebra sa pangalawang sunod na panalo sa PBA On Tour.

Binangasan ng Gin Kings ang dating malinis na baraha ng Rain or Shine sa bisa ng ga-buhok ding 108-107 panalo Linggo ng gabi sa Ynares-Pasig.

Putback ni Onwubere ang nagpanalo sa crowd favorites sa overtime 81-80 kontra Blackwater noong Miyerkoles.

Ngayon ay even 3-3 na ang Gins, niregalo ang unang talo ng Elasto Painters matapos ang 4-0 start.

Iwan ng hanggang 10 ang Ginebra at 107-101 kulang 2 minutes pa bago nagkasa ng 7-0 finishing kick tampok ang dalawang sagasa sa basket ni David.

Hindi raw kay David ang play, dumiskarte na lang.

“Ako lang ‘yung ball handler at the time,” anang 6-foot-3 forward na bago ang drive ay 0 of 2 sa field. “Eh, lahat ng shooters namin naka-deny, si Von (Pessumal) at si Miah (Gray). Nakita ko open lane, ayun.”

Nagsumite ng game-high 29 points si Pessumal, tumapos si Gray ng 19 points, 13 rebounds, 8 assists at may 14 markers, 8 dish-offs si Pinto bago inabot ng cramps at pinalitan ni David sa final 1:49.

Nasayang ang tig-16 points nina Gian Mamuyac at Nick Demusis sa Painters.

(Vladi Eduarte)